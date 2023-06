Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) sollte eine mögliche Zukunft beim Haas-Team laut Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (47) sorgfältig prüfen. "Teamchef Günther Steiner hat am Wochenende erklärt, dass er mit der Fahrerpaarung zufrieden sei. Damit hat er Hülkenberg ein weiteres Jahr als Stammfahrer in Aussicht gestellt. Die Frage ist jedoch: Was kann Haas ihm bieten?", fragt Schumacher in seiner Sky-Kolumne.

"Ich an seiner Stelle würde mir zunächst erklären lassen, welche Schritte gemacht werden, um die Situation zu verbessern", meinte Schumacher, Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher, weiter: "Denn eines ist klar: Wenn alles so bleibt, wie es ist - auch personell - dann wird sich nicht viel ändern."

Hülkenberg war nach einem starken Qualifying im Rennen nur auf Platz 15 gefahren. "Das ist sehr frustrierend für ihn. Sowohl er als auch Kevin Magnussen besitzen das Potenzial, in die Punkte zu fahren, doch das Haas-Team hat zu große Defizite", so Schumacher: "Sie sind an einem Punkt angelangt, an dem sie sich Gedanken machen müssen, was geändert und umstrukturiert werden muss. Aktuell ist Haas das absolute Schlusslicht des Feldes und das kann auf Dauer kein Zustand sein."