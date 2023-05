Der Ersatzfahrer des früheren Weltmeisterteams wird den W14 beim Reifentest in Barcelona im Anschluss an den Großen Preis von Spanien pilotieren.

Mick Schumacher kommt zu seinem ersten Streckeneinsatz im aktuellen Formel-1-Mercedes. Der 24-Jährige, in dieser Saison Ersatzfahrer des früheren Weltmeisterteams, wird den W14 beim Reifentest in Barcelona im Anschluss an den Großen Preis von Spanien (Sonntag 15.00 Uhr/Sky und Youtube-Kanal von Sky Sport) am Mittwoch kommender Woche pilotieren. Zuerst hatte Bild darüber berichtet.

Die Hauptaufgabe von Schumacher, der 2021 und 2022 Formel-1-Stammfahrer beim Haas-Rennstall war, liegt bei Mercedes für gewöhnlich im Sammeln von Daten im Simulator. Zudem steht er an den Rennwochenenden für den Fall bereit, dass einer der Mercedes-Stammpiloten Lewis Hamilton (38) oder George Russell (25) ausfällt.