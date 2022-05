Charles Leclerc wird laut eines Wettanbieters seinen Heimfluch eindrucksvoll bannen und das Formel-1-Rennen in Monaco am Sonntag gewinnen.

Monte Carlo (SID) - Nach Ansicht von Sportwettenanbieter bwin wird Charles Leclerc seinen Heimfluch eindrucksvoll bannen und das Formel-1-Rennen in Monaco am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gewinnen. Die Quote auf den Sieg des 24-jährigen Monegassen, der bislang in seiner Heimat nie das Ziel erreichte, liegt bei 2,00.

Dicht dahinter sortiert der Sportwettenanbieter Weltmeister Max Verstappen (2,25) ein, der die letzten drei Rennen gewann und Leclerc an der Spitze der Fahrerwertung ablöste.

Deutlich niedriger werden die Siegchancen von Leclercs Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz (13,00) und von Verstappens Red-Bull-Partner Sergio Perez (17,00) taxiert. Auf einem Level mit Perez stuft bwin den wiedererstarkten Weltmeister-Rennstall Mercedes ein: Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein neuer Teamkollege George Russell haben ebenfalls die Quote 17,00.