Köln (SID) - Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat nach Ansicht von bwin gute Chancen, sich mit Punkten aus der Formel 1 zu verabschieden. Bei seinem letzten Rennen am Sonntag beim Großen Preis von Abu Dhabi (14.00 Uhr MEZ/Sky) gibt es bei dem Sportwettenanbieter das 1,95-Fache des Einsatzes zurück, wenn der Heppenheimer eine Top-10-Platzierung erreicht. Ein Platz auf dem Podium wird dagegen als unwahrscheinlich eingestuft (Quote 41,00).

Favorit auf die Vize-Weltmeisterschaft ist laut dem Wettanbieter der monegassische Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Darauf, dass Leclerc in der Fahrerwertung als Zweiter abschließt, steht die Quote bei 1,72, sein punktgleicher Konkurrent Sergio Perez (Mexiko/Red Bull) geht mit einer Quote von 2,00 ins Rennen. Sollte Außenseiter George Russel in seinem Mercedes das Wunder schaffen, und sich trotz des Rückstands von 25 Punkten den zweiten Platz der Wertung sichern, gibt es das 81,00-Fache des Einsatzes.