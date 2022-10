Köln (SID) - Geht es nach Sportwettenanbieter bwin, knallen bei Red Bull nach dem Großen Preis der USA in Austin (Sonntag, 21.00 Uhr MESZ/Sky) schon wieder die Korken. Das Team des seit knapp zwei Wochen zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen wird nach Einschätzung des Buchmachers locker die nötigen Punkte für den vorzeitigen Gewinn der Konstrukteurs-WM einfahren.

Red Bull benötigt 26 Punkte - allerdings nur, wenn Verfolger Ferrari einen Doppelsieg feiert. Zu diesem wird es laut bwin aber nicht kommen: Der Niederländer Verstappen ist mit Siegquote 1,44 haushoher Favorit auf dem Circuit of the Americas. Ihm folgen gleichauf sein mexikanischer Teamkollege Sergio Perez und der in diesem Jahr noch sieglose Austin-Rekordgewinner Lewis Hamilton (England/Mercedes) mit Quote 8,00.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, der am Saisonende zurücktritt, will in Texas an seine gute Leistung vom Suzuka-Rennen anknüpfen. Wiederholt der Heppenheimer im Aston Martin seine Top-Sechs-Platzierung, zahlt bwin das 11,00-fache des Einsatzes aus.

Haas-Pilot Mick Schumacher ist auf der Suche nach einem Cockpit für die kommende Saison auf Punkte angewiesen. Beendet der 23-Jährige das Rennen zum dritten Mal in dieser Saison in den Top Ten, zahlt bwin 50 Euro bei einem Einsatz von zehn Euro aus.