Für die Buchmacher geht auch beim Saisonabschluss in Abu Dhabi nichts über Formel-1-Weltmeister Max Verstappen.

Weltmeister Max Verstappen ist für die Buchmacher auch beim letzten Saisonrennen der Formel 1 in Abu Dhabi der große Favorit. Für Sportwettenanbieter bwin liegt der Niederländer in seinem Red Bull mit einer Siegquote von 1,28 erneut ganz vorne.

Beim Großen Preis der Vereinigten Arabischen Emirate am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) folgt die Konkurrenz mit gehörigem Abstand. Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Rekordweltmeister Lewis Hamilton ( Mercedes) werden im Kreis der Verfolger mit einer Quote von 15,00 jeweils am stärksten eingeschätzt.

Der einzige deutsche Fahrer Niko Hülkenberg (Quote 1051,00) startet einmal mehr als krasser Außenseiter. Eine Top-10-Platzierung des Haas-Piloten wird mit Quote 9,00 belohnt.