Selbstzweifel hin oder her: Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist laut bwin auch im Formel-1-Rennen von Singapur der absolute Topfavorit. Für den 13. Saisonsieg des Weltmeisters im 15. Rennen zahlt der Sportwettenanbieter gerade mal eine Quote von 1,25. Und das, obwohl Verstappen im vergangenen Jahr nur Siebter war und das Rennen in Singapur noch nie gewonnen hat.

Als erster Verfolger Verstappens wird Teamkollege Sergio Perez eingestuft. Ein Sieg des Mexikaners wird mit der Quote 9,00 notiert. Dahinter folgen Fernando Alonso im Aston Martin (15,00) sowie Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und Lando Norris im McLaren (jeweils 19,00).

Aus deutscher Sicht geht bwin nicht von einem erfolgreichen Rennen aus. Nico Hülkenberg im Haas hat mit einer Quote von 1501,00 keine realistische Siegchance. Für die möglicherweise dritte Platzierung des Emmerichers in den Top 10 gibt es das Siebenfache des Einsatzes zurück.