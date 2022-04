Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) geht laut Sportwettenanbieter bwin als Favorit in den Großen Preis von Australien (Sonntag, 07.00 Uhr/Sky).

Köln (SID) - Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) geht laut Sportwettenanbieter bwin als Favorit in den Großen Preis von Australien (Sonntag, 07.00 Uhr/Sky). Bei einem Sieg des Niederländers in Melbourne zahlt bwin das 2,4-fache des Einsatzes. Kontrahent und WM-Spitzenreiter Charles Leclerc (Ferrari) folgt im Duell auf dem Albert Park Circuit nur knapp dahinter mit einer Quote von 2,50.

Mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) rechnet der Sportwettenanbieter nach einem schwachen Saisonstart am Sonntag erneut nicht, seine Sieg-Quote liegt bei 26,00.

Bei den Comebacks der deutschen Fahrer räumt bwin beiden nur krasse Außenseiterchancen ein. Gewinnt der viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel (Aston Martin) das Rennen nach seiner Corona-Pause, zahlt bwin das 1501-fache des Einsatzes. Bei Mick Schumacher (Haas), der in Saudi-Arabien aufgrund eines schweren Unfalls im Qualifying passen musste, liegt die Quote auf Sieg bei 501,00.