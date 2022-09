Singapur (SID) - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen macht laut Sportwettenanbieter bwin beim Großen Preis von Singapur (Sonntag, 14.00 Uhr MESZ/Sky) einen weiteren großen Schritt Richtung erfolgreiche Titelverteidigung - für die vorzeitige Krönung wird es aber noch nicht reichen.

Der Wettanbieter sieht Verstappen mit der Quote 1,60 als klaren Favoriten auf den Sieg - obwohl der Niederländer bei der Mutter der Formel-1-Nachtrennen bislang ohne Erfolg ist. Dahinter reiht bwin den monegassischen Ferrari-Star Charles Leclerc (Siegquote 4,5) ein.

Um den Titelgewinn bereits in Singapur perfekt zu machen, müsste Verstappen gewinnen, Leclerc dürfte maximal Achter werden, Verstappens Teamkollege Sergio Perez (Siegquote 17,00) bestenfalls Rang vier erreichen.

Fährt Singapur-Rekordsieger Sebastian Vettel (Heppenheim) bei seiner Abschiedstournee in die Top Sechs, zahlt bwin bei 10 Euro Einsatz 110 Euro zurück. Eine Top-Ten-Platzierung des bislang letzten Singapur-Siegers im Jahr 2019 ist mit Quote 2,25 notiert, ein Podiumsplatz mit Quote 67,00. Dass der viermalige Weltmeister im unterlegenen Aston Martin siegt, hält bwin mit Quote 251,00 dagegen für sehr unwahrscheinlich.