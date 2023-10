Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat am Wochenende in Katar beste Chancen seinen Titel zu verteidigen.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat am Wochenende in Katar beste Chancen seinen Titel erneut zu verteidigen. Auch bei Sportwettenanbieter bwin ist der Niederländer klarer Favorit. Die Quote auf den 14. Saisonsieg des Niederländers beträgt gerade einmal 1,22. Teamkollege Sergio Perez und McLaren-Pilot Lando Norris sind mit einer 13,00-Quote die ersten Verfolger des diesjährigen Überfliegers.

Gewinnt mit Nico Hülkenberg der einzige Deutsche im Fahrerfeld, wird das 1501,00-fache des Einsatzes ausgezahlt. Fährt der Haas-Pilot unter die ersten Zehn, winkt eine Quote von 10,00.