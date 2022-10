Red-Bull-Pilot Sergio Perez wird in der Startaufstellung für den Großen Preis der USA am Sonntag in Texas fünf Plätze nach hinten rücken.

Köln (SID) - Red-Bull-Pilot Sergio Perez (Mexiko) wird in der Startaufstellung für den Großen Preis der USA am Sonntag in Austin/Texas (21.00 Uhr/Sky) fünf Plätze nach hinten rücken. Das Team setzt im Auto des Mexikaners bereits den fünften Motor in diesem Jahr ein, erlaubt sind maximal drei.

Das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung beginnt am Sonntag um 00.00 Uhr MESZ, Sky überträgt live.