Mit einer weiteren Bestzeit von Weltmeister Max Verstappen endete das einzige freie Training vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku.

Mit einer weiteren Bestzeit von Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull endete das einzige freie Training vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku (Sonntag 13.00 Uhr/Sky). Die Überraschung des Tages war Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (Monaco), der erst in der letzten Minute von Verstappen abgefangen wurde und mit nur 37 Tausendstelsekunden Rückstand die zweitbeste Zeit setzte.

Nur 45 der ursprünglich angesetzten 60 Minuten blieben den Teams, um ihre Autos optimal für das Qualifying am Nachmittag (15.00/Sky) abzustimmen. Nach einer guten Viertelstunde blieben nacheinander Pierre Gasly (Frankreich/Alpine) und Kevin Magnussen (Dänemark/Haas) in der ersten Kurve stehen, an Gaslys Auto schlugen Flammen aus dem Heck. Das Training wurde daraufhin für 15 Minuten unterbrochen.

Nicht viel lief bei Mercedes zusammen, sowohl Rekordweltmeister Lewis Hamilton als auch sein britischer Landsmann George Russell klagten über Bremsprobleme und landeten abgeschlagen auf den Plätzen elf und 17. Auch für Nico Hülkenberg (Emmerich) im Haas gab es auf Platz 15 nicht viel zu holen.

Ein weiteres Training gibt es in Baku nicht. Am Samstag folgt zunächst das sogenannte Sprint Shootout zur Ermittlung der Startaufstellung für das Sprintrennen, das dann am Samstagnachmittag stattfindet.