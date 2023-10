Zu den Klängen von "We are the Champions" nahm Max Verstappen einen Goldhelm entgegen und wurde von seinen Mechanikern auf Händen getragen.

Zu den Klängen von "We are the Champions" nahm Max Verstappen im Weltmeister-T-Shirt einen Goldhelm entgegen und wurde von seinen Mechanikern auf Händen getragen. Nach seinem Titel-Hattrick war der Niederländer gelöst wie selten, und das hatte seinen Grund. "Dieser Titel ist der beste", sagte er zufrieden nach dem Sprintrennen von Katar, nach dem seine Meisterschaft auch rechnerisch in trockenen Tüchern war.

Der erste WM-Titel im Jahr 2021 mit dem Höhepunkt des hitzig diskutierten Saisonfinals gegen Lewis Hamilton sei "der emotionalste" gewesen, ordnete Verstappen ein, "weil sich meine Träume erfüllt hatten". 2023 aber "war mein bestes Jahr, ich bin sehr stolz auf meine Konstanz". Und der zweite Titel aus dem Vorjahr mit immerhin 15 Siegen? "Der ist jetzt der mittlere", sagte er und lachte.

Der logischen Frage, wie viele Meisterschaften denn noch dazukommen angesichts seiner Ausnahmestellung, wich der 26-Jährige aus. Das hänge "vom Paket ab, so läuft es nun mal in der Formel 1". Er habe bereits "mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt habe. Ich genieße den Moment, es ist einfach perfekt."

Verstappens Vertrag bei Red Bull läuft noch bis 2028. Setzt er seine Serie fort, könnte er als 31-Jähriger mit acht Titeln schon alleiniger Rekordchampion vor Hamilton und Michael Schumacher sein. Ob er dafür aber neben dem passenden Rennwagen auch die Gier hat? Verstappen ist sich selbst nicht ganz sicher: "Ab einem bestimmten Punkt hat man genug. Entweder der Körper schafft es nicht mehr. Oder aber man will etwas anderes tun und weniger Rennen fahren." Aber: "Soweit ist es bei mir noch nicht."

Und deswegen kündigte er nach Rang zwei im Sprint an, dass seine große Titelfeier noch nicht am Samstag steigen würde. Immerhin hat er sich für den Grand Prix am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/Sky) die Pole Position gesichert. Er werde "ein paar Getränke mit Kohlensäure" zu sich nehmen, erklärte Verstappen feixend: "Aber ich werde am Sonntag zur Arbeit kommen."