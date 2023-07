Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Erfolgslauf auch in Belgien fortgesetzt. Der Niederländer triumphierte beim turbulenten Sprint in Spa und bescherte Red Bull den nächsten Sieg: Alle elf bisherigen Grand Prix und die drei Sprints wurden nun vom Weltmeisterteam gewonnen.

"Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin natürlich glücklich", sagte Verstappen.

Zweiter wurde der Australier Oscar Piastri (McLaren), der das Rennen nach einem frühen Boxenstopp zeitweise anführte. "Ich bin sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Es war nicht die Frage, ob Max vorbeikommt, sondern die Frage, wann es passieren würde", sagte Piastri: "Trotzdem sind wir auf dem richtigen Weg."

Pierre Gasly ( Frankreich) bescherte dem kriselnden Rennstall Alpine als Dritter ein Erfolgserlebnis. "Die letzten Rennen waren schwierig und wenig erfolgreich. Nun dieses gute Ergebnis zu holen, bedeutet mir eine Menge", sagt Gasly. Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) arbeitete sich vom letzten Startplatz bis auf den 17. Rang vor, blieb aber ohne Punkt.

Verstappen baute seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft weiter aus, er liegt nun 118 Punkte vor seinem ersten "Verfolger" Sergio Perez. Der mexikanische Teamkollege des Überfliegers schied nach einem Zweikampf mit Rekordweltmeisters Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) aus. Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) peilt Verstappen den nächsten Sieg an, den Grand Prix nimmt er nach einer Strafe vom sechsten Platz in Angriff.

Wegen des starken Regens in Spa war der Start des Sprints verzögert erfolgt. Erst um 17.35 Uhr ging es hinter dem Safety Car auf eine Formationsrunde, vier weitere Runden blieb das Feld hinter dem von Bernd Mayländer gesteuerten Safety Car. Statt der geplanten 15 Runden wurden 11 gefahren, ursprünglich hätte der Sprint um 17.05 Uhr beginnen sollen.