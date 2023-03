Altmeister Fernando Alonso ist zumindest für die Buchmacher noch kein echter Sieganwärter in der noch jungen Formel-1-Saison.

Köln (SID) - Altmeister Fernando Alonso ist zumindest für die Buchmacher noch kein echter Sieganwärter in der noch jungen Formel-1-Saison. Der Spanier im plötzlich so starken Aston Martin wird für das zweite Rennen des Jahres in Saudi-Arabien (Sonntag, 18.00 Uhr MEZ/Sky) beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Siegquote von 8,00 notiert. Großer Favorit ist Weltmeister Max Verstappen.

Bei einem Sieg des Niederländers zahlt bwin lediglich das 1,44-fache des Einsatzes aus, selbst sein Red-Bull-Teamkollege kann da nicht mithalten: Sergio Perez geht mit der Quote 6,00 ins Rennen.

Beim ersten Saisonrennen in Bahrain hatte Red Bull einen Doppelsieg gefeiert. Alonso, Nachfolger von Sebastian Vettel beim im vergangenen Jahr noch schwachen Aston-Martin-Team, fuhr auf Rang drei. In Dschidda rechnet der Rennstall damit, dass das neue Auto noch etwas besser liegt als in Bahrain.