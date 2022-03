Hamburg (SID) - Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) droht auch das zweite Saisonrennen der Formel 1 zu verpassen. Der 34-Jährige hat nach seiner COVID-19-Erkrankung noch nicht den nötigen negativen Coronatest abgegeben, um in seinen Aston Martin zurückkehren zu können. Die endgültige Entscheidung soll am Freitag fallen. Sollte Vettel nicht rechtzeitig fit für den Einsatz auf dem schnellen Stadtkurs in Dschidda (Sonntag, 19.00 Uhr MESZ/Sky) werden, steht erneut Nico Hülkenberg als Ersatzmann bereit.

"Sebastian Vettel hat den erforderlichen negativen COVID-Test noch nicht abgegeben, um zum Großen Preis von Saudi-Arabien zu fliegen. Nico Hülkenberg wird in Dschidda sein, um Seb bei Bedarf zu vertreten", teilte Aston Martin am Donnerstag mit: "Wir werden unsere endgültige Entscheidung bis Freitag aufschieben, um Seb jede Möglichkeit zu geben, das Rennen zu fahren."

Vettel hatte den Saisonauftakt am vergangenen Wochenende wegen einer COVID-19-Erkrankung verpasst, Hülkenberg sprang in Bahrain als Ersatzfahrer ein. Für das ambitionierte Team verlief das Rennen mit den Plätzen zwölf von Lance Stroll und 17 (Hülkenberg) enttäuschend.