Dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel reichen die Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport nicht aus. "Es gibt sehr viele Bemühungen und Ideen, aber es ist noch sehr wenig Fleisch am Knochen", sagte Vettel in Düsseldorf. Bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises erhielt der 36-Jährige am Freitagabend den "Sonderpreis für Vorbilder der Nachhaltigkeit".

"Da kann noch mehr passieren", sagte Vettel und ergänzte: "Es gibt viele Bereiche, in denen man mehr spüren könnte, da gehört auch der Rennsport dazu." Für den Heppenheimer "kann das Thema nicht groß genug sein". Der ehemalige Rennfahrer hatte bereits vor seinem Karriereende im vergangenen Jahr die Umweltsünden des Motorsports kritisiert und engagiert sich mittlerweile für umweltfreundlichere Technologien im Rennsport, Elektroautos und innovative Treibstoffe.