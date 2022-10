Austin (SID) - Mick Schumacher hat für den erhofften Verbleib in der Formel 1 wohl eine weitere Option weniger. Am Samstag verkündete der Traditionsrennstall Williams den US-Amerikaner Logan Sargeant als zweiten Fahrer für die Saison 2023 neben Alex Albon (Thailand) - Voraussetzung für das Stammcockpit ist allerdings noch der Erwerb der für die Königsklasse nötigen Superlizenz durch den 21-Jährigen.

Sargeant muss dafür in der aktuellen Formel-2-Meisterschaft mindestens Fünfter werden. Vor dem Saisonfinale mit zwei Rennen in Abu Dhabi (19./20. November) liegt er auf Rang drei, neun Punkte trennen ihn von Platz sechs. Sargeant hatte am Freitag das erste freie Training zum Großen Preis der USA in Austin für Williams bestritten. Weitere Trainingseinsätze sind in Mexiko sowie in Abu Dhabi geplant. Bei Williams würde er in der kommenden Saison den Kanadier Nicholas Latifi ersetzen.

Schumachers letzte Chance auf ein Cockpit in der Formel 1 wäre dann das Haas-Team, bei dem sein Vertrag am Saisonende ausläuft. Als Alternative gilt auch Nico Hülkenberg (35/Emmerich).

Haas-Teamchef Günther Steiner will sich bei der Entscheidungsfindung nicht unter Druck setzen lassen. "Wir legen uns nicht auf ein Datum fest. Wir nehmen uns Zeit, es gibt keinen Grund zur Eile", sagte Steiner.