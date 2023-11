Voller Stolz hat Trainer Alexander Straus auf den ersten Sieg der Fußballerinnen von Bayern München in der Champions League reagiert. "Das war Fußball auf allerhöchstem Niveau. Paris hat uns alles abverlangt, aber insgesamt waren wir das bessere Team", sagte der Norweger nach dem hart erkämpften 1:0 (1:0) bei Paris St. Germain.

Der Sieg im zweiten Gruppenspiel sei verdient, betonte Straus, nachdem die Münchnerinnen in der Auftaktpartie gegen die AS Rom noch leichtfertig eine Führung verspielt hatten (2:2). Diesmal habe seine Elf Widerstandsfähigkeit gezeigt, "es ist schön, der Trainer eines solchen Teams zu sein". Man habe "alles reingeworfen", meinte auch Nationalspielerin Giulia Gwinn.

Dank des Treffers von Sommer-Neuzugang Magdalena Eriksson (21.) verbesserten die Bayern ihre Chancen auf das Viertelfinale deutlich. "Jetzt sind wir mit einem Remis und einem Sieg gut in die Gruppenphase gestartet und fühlen uns bereit für die nächsten Spiele", sagte die schwedische Nationalspielerin.

In der kniffligen Gruppe C empfangen die Münchnerinnen zum dritten Spiel am 14. Dezember Ajax Amsterdam. "Die Gruppe ist wirklich hart. Jede Partie ist wie ein K.o.-Spiel", betonte Angreiferin Klara Bühl: "Wir müssen da sein und liefern, um in dieser Gruppe erfolgreich zu sein. Das ist unser Ziel."