2,63 Millionen Fans haben den 5:1-Erfolg der deutschen Fußballerinnen in der Nations League am Freitagabend gegen Wales in der Liveübertragung in der ARD gesehen. Es war das Debüt von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch. Der Marktanteil beim Spiel in Sinsheim betrug 14,7 Prozent.

Die Vorberichterstattung verfolgten im Ersten 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 11,1 Prozent.