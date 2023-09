Vorjahreshalbfinalist FC Arsenal ist in der Champions League überraschend schon in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert.

Vorjahreshalbfinalist FC Arsenal ist in der Champions League überraschend schon in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert. Der dreimalige englische Fußball-Meister scheiterte im schwedischen Linköping mit 2:4 im Elfmeterschießen (3:3 n.V.) am FC Paris. Die englische Europameisterin und WM-Zweite Alessia Russo vergab den entscheidenden Schuss vom Punkt.

Russo hatte Arsenal per Doppelpack (80./116.) überhaupt erst ins Elfmeterschießen gerettet, ein spätes Tor von Jennifer Beattie (90.+6) brachte die Gunners in die Verlängerung. Für Paris trafen Mathilde Bourdieu (56./57.) und Louise Fleury (106.). Im finalen Shootout parierte die nigerianische Torhüterin Chiamaka Nnadozie gegen Frida Maanum und Russo.

Die zweite und letzte Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspielen findet am 10./11. und 18./19. Oktober statt. Die Auslosung dafür steigt am 15. September.