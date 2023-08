Australiens Leichtathletik-Ikone Cathy Freeman spricht den Fußballerinnen aus Down Under ein dickes Lob aus.

Australiens Leichtathletik-Ikone Cathy Freeman hat den Fußballerinnen aus Down Under nach dem Halbfinal-Aus bei der Heim-WM gegen England (1:3) ein dickes Lob ausgesprochen. "Ich bin so unglaublich stolz auf euch Mädchen. Ihr habt alles gegeben und eine ganze Nation inspiriert", schrieb die 50-Jährige bei X/Twitter: "Kopf hoch und auf in die Zukunft!"

Freeman hatte im Stadion von Sydney, in dem das Halbfinale am Mittwoch ausgetragen wurde, bei den Olympischen Spielen 2000 Gold über 400 m geholt. Weil Freeman von den Aborigines, den indigenen und nach der Kolonisierung unterdrückten Bewohnern Australiens, abstammt, hatte ihr Triumph eine große politische Dimension.

Die beiden einzigen Spielerinnen in Australiens WM-Team mit Aborigines-Wurzeln - Torhüterin Lydia Williams und Angreiferin Kyah Simon - sind bislang ohne Einsatz-Minuten für die Matildas beim Heimturnier.