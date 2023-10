Horst Hrubesch hat die Causa Martina Voss-Tecklenburg in seiner Arbeit mit den deutschen Fußballerinnen bewusst nicht thematisiert. "Ich habe das in keiner Weise erwähnt. Ich brauche den Mädels nichts erklären", sagte der Interims-Bundestrainer vor den Nations-League-Spielen am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Wales und dem Auswärtsspiel auf Island am Dienstag (20.00 Uhr/zdfsport.de).

Sein Fokus gelte nur der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. "Ich habe zwei Spiele, die ich gewinnen muss. Alles andere war für mich jetzt hier kein Thema", erklärte der 72-Jährige.

Hrubesch hat die Vize-Europameisterinnen aufgrund der offenen Zukunft von Voss-Tecklenburg übernommen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will nach dem Erholungsurlaub mit der lange erkrankten Bundestrainerin ein klärendes Gespräch führen. Eine Rückkehr gilt nach einigen Irritationen zuletzt als unwahrscheinlich.