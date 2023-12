Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen in der Champions League weiter um den Einzug in das Viertelfinale bangen.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen in der Champions League weiter um den Einzug in das Viertelfinale bangen. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis kam im wegweisenden Spiel gegen Benfica Lissabon nur auf ein 1:1 (1:0) und verpasste es, in der Gruppe A an den Portugiesinnen vorbeizuziehen.

Geraldine Reuteler traf nach Vorlage von Nationalspielerin Laura Freigang zur verdienten Führung (28.), doch Nycole Raysla (71.) glich für die Gäste aus. Kurz vor Schluss verpasste Freigang dann die Chance zum Sieg: Die 25-Jährige scheiterte bei einem Foulelfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit an Benfica-Keeperin Lena Pauels.

Durch das Remis hat Frankfurt den direkten Vergleich mit Lissabon verloren, im Hinspiel hatten die Hessinnen eine 0:1-Niederlage kassiert. Mit vier Punkten liegt die Eintracht auf Platz drei, drei Zähler hinter dem Zweiten Benfica. In den beiden abschließenden Gruppenspielen beim Spitzenreiter FC Barcelona (25. Januar) und gegen den FC Rosengard (31. Januar) sind die Frankfurterinnen nun zum Siegen verdammt und müssen zugleich auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Nur die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein.