Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen in den Play-offs zur Champions League auf Arsenal-Bezwinger Paris FC.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in den Play-offs zur Champions League eine anspruchsvolle Aufgabe zugelost bekommen. Das Team um Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp trifft auf Paris FC, der in der ersten Qualifikationsrunde Vorjahres-Halbfinalist FC Arsenal ausgeschaltet hatte. Eintracht Frankfurt bekommt es indes mit dem tschechischen Vize-Meister Sparta Prag zu tun.

Die Hinspiele finden am 10./11. Oktober statt, die Rückspiele steigen am 18./19. Oktober. Die Siegerinnen der Play-offs ziehen in die Gruppenphase der Königsklasse ein.