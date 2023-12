Die deutschen Fußballerinnen müssen im letzten Länderspiel des Jahres am Dienstag in Wales ohne Laura Freigang auskommen.

Die deutschen Fußballerinnen müssen im letzten Länderspiel des Jahres am Dienstag in Wales (19.30 Uhr/sportschau.de) ohne Laura Freigang auskommen. Die Stürmerin von Bundesligist Eintracht Frankfurt laboriert an Leistenproblemen. Interimstrainer Horst Hrubesch verzichtet auf eine Nachnominierung.