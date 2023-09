Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gehen in der Champions-League-Qualifikation voller Vorfreude in das Spiel gegen Juventus Turin.

Große Bühne, klangvolle Paarung: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gehen in der Champions-League-Qualifikation voller Vorfreude in das Finale ihres Mini-Turniers gegen Juventus Turin. "Von genau diesen Spielen haben wir geträumt, jetzt werden wir auch zeigen, was wir draufhaben", sagte Trainer Niko Arnautis vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/HR und DAZN) im Deutsche Bank Park.

Der Vizemeister Italiens sei allerdings nicht nur "kaltschnäuzig vor dem Tor", sondern auch "eine sehr erfahrene Mannschaft, die in den vergangenen Jahren viel Champions League gespielt" habe. Zudem warnte der SGE-Coach nach dem Chancenwucher seines Teams beim 1:0 im Halbfinale gegen den 1. FC Slovacko am Mittwoch: "Wir werden nicht so viele Chancen bekommen. Es wird also darauf ankommen, deutlich effizienter zu sein."

Das nächste Etappenziel des steinigen Wegs für den Bundesliga-Dritten ist die zweite Runde, die im Oktober im Play-off-Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Dort geht es dann erst um die begehrten zwölf verbliebenen Startplätze für die Gruppenphase der Champions League.

Für diese ist der deutsche Meister FC Bayern direkt qualifiziert, der VfL Wolfsburg als Vizemeister muss in der Play-off-Runde einsteigen. Die Auslosung findet am 15. September (13.00 Uhr) statt.