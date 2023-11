Nationaltorhüterin Merle Frohms sieht Interimsbundestrainer Horst Hrubesch als große Stütze für das Fußball-Nationalteam. "Er hört gut zu und will wissen, was wir brauchen, um top performen zu können. Seine lockere Art ist fast schon großväterlich, sie fängt vieles auf. Es hat uns den Spaß zurückgegeben", sagte die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg im FAZ-Interview.

Mit Hrubesch (72) kämpfen die Vize-Europameisterinnen in der Nations League um ein Ticket für Olympia 2024. "Von unserer Seite ist viel Dankbarkeit dabei: Wir wollen ihm für seinen Einsatz etwas zurückgeben", erklärte Frohms vor dem Showdown gegen Tabellenführer Dänemark am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock und dem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) beim Schlusslicht Wales.

Gegen die Däninnen (12 Punkte) muss Deutschland (9) mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, um weiter eine realistische Chance auf ein Olympia-Ticket zu haben. Nur die Gruppensieger kämpfen beim Finalturnier im Februar um eines von zwei Europa-Tickets für die Sommerspiele.

An Motivation mangelt es nicht. "Für jede Sportlerin und jeden Sportler ist es ein Traum, einmal im Leben bei Olympischen Spielen dabei sein zu können", sagte Frohms. Zuletzt hatten sich die DFB-Frauen für das Turnier 2016 qualifiziert und in Rio unter Silvia Neid den ersten Olympiasieg gefeiert.