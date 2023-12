Horst Hrubesch geriet ins Schwärmen. Nachdem die deutschen Fußballerinnen den Showdown gegen Dänemark gemeistert hatten, war der Interimsbundestrainer voll des Lobes für seine Mannschaft. "Ich denke, man hat gesehen, dass die Mädels auf der einen Seite erleichtert, auf der anderen Seite stolz waren und vor allem, dass sie eine Mannschaft sind", betonte der 72-Jährige nach dem 3:0 (2:0) gegen Dänemark am Freitagabend in Rostock.

"Die stehen wirklich zueinander. Das fasziniert mich immer wieder, sie nehmen den alten Mann auch mit", fügte Hrubesch hinzu: "Ich sehe das nicht als normal an und kann eigentlich den Mädels und dem Staff nur ein Kompliment machen, wie sie mich aufgenommen haben und wie das im Moment funktioniert."

Nach dem Erfolg gegen die Däninnen, für den Alexandra Popp (14.), Marina Hegering (25.) und Klara Bühl (90.+3) mit ihren Treffern gesorgt hatten, kann die DFB-Elf weiter auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 hoffen. Als Spitzenreiter vor den punktgleichen Däninnen hat Deutschland das Weiterkommen in der eigenen Hand. Nur die Gruppenersten können beim Finalturnier der Nations League im Februar um eines von zwei Europa-Tickets kämpfen.

Hrubesch ist zuversichtlich, dass die Mannschaft diesen Schritt im abschließenden Gruppenspiel in Wales am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) schafft: "Wir haben einen Kader, der wirklich gut ist, der diese Spiele für sich entscheiden kann."