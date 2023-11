Die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas wird Weltmeister Spanien bei den kommenden zwei Nations-League-Partien gegen Italien am Freitag (21.30 Uhr) und Schweden am 5. Dezember (19.00 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Wie der spanische Verband und ihr Verein, der FC Barcelona, am Montag mitteilten, muss Putellas aufgrund ihrer andauernden Knieverletzung weiter pausieren.

Putellas hatte die Blessur am 14. November beim 5:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon erlitten und solle statt der Länderspiele "ihren Genesungsprozess mit ihrem Verein fortsetzen", teilte der Verband mit.