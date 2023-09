Die US-Fußballerinnen haben ihr erstes Spiel nach dem WM-Flop gewonnen. Angeführt von Doppeltorschützin Lynn Williams besiegte der viermalige Weltmeister Südafrika mit 3:0. Williams (32. und 41.) und Trinity Rodman (34.) trafen für das US-Team.

Bei der Partie in Cincinnati sprang die bisherige Assistenztrainerin Twila Kilgore als Interimschefin ein, nachdem Vlatko Andonovski nach dem historisch schlechten WM-Abschneiden zurückgetreten war. Das US-Team war bei der WM im Sommer bereits im Achtelfinale ausgeschieden.

Das Spiel gegen Südafrika diente zugleich als Abschied für die erfahrene US-Mittelfeldspielerin Julie Ertz, die nach 123 Länderspielen und den WM-Titeln 2015 und 2019 ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendete. Ertz begann das Spiel als Kapitänin, bevor sie in der 35. Minute unter Standing Ovations ausgewechselt wurde.

Die US-Frauen treffen am Sonntag in Chicago in einem zweiten Freundschaftsspiel erneut auf Südafrika. Dann wird Megan Rapinoe offiziell verabschiedet.