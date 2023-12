Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in der Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach dem Dämpfer in der Bundesliga durch das Unentschieden beim 1. FC Nürnberg (1:1) unterlag der deutsche Meister bei Ajax Amsterdam 0:1 (0:1). Die Münchnerinnen mussten damit die Tabellenführung in der Gruppe C abgeben.

Tatsächlich fielen sie sogar auf Rang drei zurück, weil Paris St. Germain 3:1 (1:0) bei der AS Rom gewann. Für die Mannschaft von Trainer Alexander Straus war es die erste Niederlage seit dem 0:5 im Pokal-Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg im vergangenen April.

In einer intensiven Begegnung in der Johan Cruijff ArenA erzielte Romee Leuchter kurz vor der Pause den Treffer für den niederländischen Meister (44.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Die Gastgeberinnen besaßen mehr und auch die besseren Chancen. Die Münchnerinnen trugen ihre Angriffe immer wieder über Giuila Gwinn vor, die nach dem Unentschieden in der Bundesliga neu in die Mannschaft gerückt war. Ernsthafte Gefahr aber entstand dadurch nicht.

Nachdem Torhüterin Maria Luisa Grohs die Münchnerinnen vor einem höheren Rückstand bewahrt hatte (50.), drängten die Gäste mit zunehmender Entschlossenheit auf den Ausgleichstreffer. Alle Versuche blieben jedoch ohne Erfolg, es mangelte an der Präzision im Abschluss. Zudem zeigte Amsterdams Torhüterin Regina van Eijk eine gute Leistung.