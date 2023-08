Prinz William hat den englischen Fußballerinnen nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien Trost gespendet. "Ihr habt euch selbst und diese Nation stolz gemacht. Euer Geist und eure Tatkraft haben so viele Menschen inspiriert und den Weg für nächste Generationen geebnet", schrieb der Thronfolger beim Kurznachrichtendienst X: "Danke für die Fußball-Erinnerungen." Spaniens Frauen gratulierte er zum ersten WM-Titel.

William hatte als FA-Präsident auf eine Reise zum Endspiel Down Under verzichtet und war in den Medien kritisiert worden. Auch Premierminister Rishi Sunak teilte aus der Ferne mit: "Wir sind alle unglaublich stolz auf euch."