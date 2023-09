Die Fußballerinnen von Italien werden künftig von einem Mann trainiert. Der 45-Jährige Andrea Soncin ersetzt die Trainerin Milena Bertolini, die nach sechs Jahren an der Spitze des Teams nach dem WM-Aus in Australien und Neuseeland ihren Rücktritt vollzogen hatte. Dies gab der italienische Verband FIGC am Freitag bekannt.

Der neue Coach, der nach einer Karriere als Fußballer den Klub Venezia Calcio in der Serie A und B trainiert hatte, wird am kommenden Montag von Verbandschef Gabriele Gravina vorgestellt. Sein Debüt feiert er am 22. September anlässlich von Italiens erstem Nations-League-Spiel gegen die Schweiz mit Trainerin Inka Grings in St. Gallen.