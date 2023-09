Die spanischen Fußball-Weltmeisterinnen sind im ersten Heimspiel nach ihrem Triumph von Sydney von einer Rekordkulisse empfangen worden. 14.194 Zuschauer feierten die Mannschaft am Dienstag beim 5:0 (2:0)-Sieg in der Nations League gegen die Schweiz in Cordoba - mehr Fans kamen zuvor noch nie auf spanischem Boden. Die Spielführerinnen Alexia Putellas und Irene Paredes präsentierten den jubelnden Anhängern die WM-Trophäe.

"Wir wollten die Weltmeisterschaft unbedingt mit den Fans feiern, und wir sind stolz darauf, dass das Stadion heute voll war", sagte Aitana Bonmati. Die Spielerinnen trugen dazu Armbänder mit der Aufschrift "It's over" (Es ist vorbei) - eine Anspielung auf die Unruhen im Verband nach dem Finale.

Der WM-Triumph in Australien war vom Kuss-Skandal um Verbandspräsident Luis Rubiales überschattet worden, der eine Welle von internationaler Entrüstung ausgelöst hatte. In der Folge musste auch Nationaltrainer Jorge Vilda seinen Hut nehmen, die Spielerinnen hatten Ende August geschlossen ihren Streik für die Nations League bekannt gegeben.

Die neue Nationaltrainerin Montse Tome nominierte dennoch ein Team, das nach langen Diskussionen einer Rückkehr ins Aufgebot zustimmte - und mit nun zwei Siegen perfekt in den Wettbewerb startete.