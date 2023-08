Europameister England ist laut Sportwettenanbieter bwin Titelfavorit bei der WM in Australien und Neuseeland.

Europameister England ist laut Sportwettenanbieter bwin Titelfavorit bei der WM in Australien und Neuseeland. Die Engländerinnen sind vor ihrem Viertelfinale gegen Kolumbien am Samstag (12.30 Uhr MESZ/ZDF) mit einer Titel-Quote von 3,5 geführt. Spanien (4,5) und Japan (5,5) folgen dahinter. Setzen sich die Gastgeberinnen aus Australien die WM-Krone auf, gibt es das Neunfache des Einsatzes zurück.

Die mit großen Ambitionen ins Turnier gestartete deutsche Mannschaft war bereits in der Gruppenphase gescheitert. Auch Olympiasieger Kanada, die USA und Brasilien schieden vorzeitig aus. Das Finale steigt am 20. August in Sydney.