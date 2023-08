Die Fußballerinnen von Spanien und England sind bei Sportwettenanbieter bwin die Favoriten in den Halbfinals der WM am Dienstag und Mittwoch.

Die Fußballerinnen von Spanien und England sind bei Sportwettenanbieter bwin die Favoriten in den Halbfinals der WM in Australien und Neuseeland am Dienstag und Mittwoch. Spanien geht am Dienstag mit einer Quote von 2,10 als Anwärter auf den Sieg in die Halbfinal-Partie gegen Schweden. Entzaubern die Skandinavierinnen auch die Spanierinnen, zahlt der Buchmacher das 3,50-fache des Einsatzes zurück.

Europameister England ist am Mittwoch mit einer Quote von 2,30 Favorit gegen WM-Co-Gastgeber Australien. Krönen die Gastgeberinnen ihre bisherige Turnierleistung mit dem Finaleinzug, zahlt das Unternehmen das 3,25-fache des Einsatzes zurück.

Um den Titel erwartet bwin ein heißes Duell zwischen Spanien, das mit der Titel-Quote von 2,75 minimal vor den Lionesses (Quote 2,87) liegt, und den Engländerinnen. Triumphiert Gastgeber Australien, zahlt der Sportwettenanbieter für 10 Euro Einsatz 50 Euro zurück. Die Quote für Schwedens WM-Triumph lautet 55:10.