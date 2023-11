Die deutschen Fußballerinnen müssen in den Spielen der Nations League gegen Dänemark und gegen Wales verletzungsbedingt auf Lea Schüller verzichten.

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den Länderspielen der Nations League am 1. Dezember (20.30 Uhr/ZDF) gegen Dänemark und am 5. Dezember (19.30/sportschau.de) gegen Wales verletzungsbedingt auf Torjägerin Lea Schüller verzichten. Die Angreiferin von Bayern München war im Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain angeschlagen ausgewechselt worden.

Sie unterzieht sich in der kommenden Woche weiteren Untersuchungen. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hat Lena Petermann von Leicester City nachnominiert.