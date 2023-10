Die seit Wochen nicht in ihrem Amt agierende Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist nach eigenen Angaben nicht mehr krankgeschrieben.

Überraschende Neuigkeiten rund um Martina Voss-Tecklenburg: Die seit Wochen nicht in ihrem Amt agierende Fußball-Bundestrainerin ist nicht mehr krankgeschrieben. "Ich befinde mich seit 14 Tagen in meinem vom DFB genehmigten Erholungsurlaub", sagte die 55-Jährige am Sonntag dem SID.

Zuvor waren Irritationen aufgekommen, weil Voss-Tecklenburg zuletzt öffentliche Auftritte absolviert hatte. Unter anderem hatte sie am Donnerstag beim bayerischen Zahnärztetag in München einen Vortrag gehalten. In der Öffentlichkeit galt Voss-Tecklenburg nach wie vor als krankgeschrieben.

Der DFB bestätigte am Sonntag den Erholungsurlaub. Auch über den Auftritt in München sei der Verband von Voss-Tecklenburg informiert worden, er habe diesen "zur Kenntnis genommen". Ein "gemeinsames Gespräch soll unmittelbar nach Urlaubsende stattfinden".