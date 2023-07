Golfprofi Yannik Paul und Amateur Tiger Christensen haben den Cut bei der 151. British Open vor den Toren von Liverpool klar verpasst. Major-Debütant Christensen schied mit 151 Schlägen auf dem geteilten 125. Rang aus, Paul spielte zwar am Freitag zwar eine gute 70, um die 77er-Runde vom Donnerstag auszugleichen, reichte es aber nicht. Der 29-Jährige beendete das Turnier auf dem geteilten 85. Rang und verpasste den Cut um zwei Schläge. Angeführt wird das Leaderboard von Brian Harman ( USA) mit 132 Schlägen.

Einen deutlich besseren Eindruck hinterließ Hurly Long ( Heidelberg), der an seinem 28. Geburtstag wie schon am Vortag eine 72 spielte und auf dem geteilten 39. Rang (144 Schläge) den Cut schaffte. Auch der Ratinger Marcel Siem darf am Wochenende weiter abschlagen. Nach einer 71er-Runde am Donnerstag spielte der 43-Jährige am Freitag erneut Par und beendete den Tag auf dem geteilten 25. Rang (142 Schläge).

Spitzenreiter Harman unterbot seine sehr gute 67er-Runde vom Donnerstag nochmals um zwei Schläge und genießt nun einen komfortablen Vorsprung. Er liegt fünf Schläge vor dem zweitplatzierten Lokalmatador Tommy Fleetwood (137 Schläge), der seiner 66 vom Donnerstag eine 71 folgen ließ. Auf Platz drei folgt der Österreicher Sepp Straka mit 138 Schlägen.

Topfavorit Rory McIlroy ( Nordirland) hatte auf dem schwierigen Platz zu kämpfen, liegt mit 141 Schlägen auf dem geteilten zehnten Platz aber in Reichweite zu den Spitzenpositionen. Probleme offenbarte auch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler ( USA), der den Cut nach einer 75er-Runde auf dem geteilten 60. Rang hauchdünn schaffte.