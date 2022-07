Frankfurt am Main (SID) - Der vierfache Major-Champion Rory McIlroy und der junge Norweger Viktor Hovland gehen als Gejagte ins Finale der 150. British Open am Sonntag. Der Nordire McIlroy begeisterte die Golf-Fans auf der dritten Runde am Samstag unter anderem mit einem sensationellen Eagle am 10. Loch, er steht mit 200 Schlägen und 16 Schlägen unter Par gemeinsam mit Hovland (24) an der Spitze des Leaderboards.

Auf dem legendären Old Course im schottischen St. Andrews dürfen auch Cameron Young ( USA) und Cameron Smith ( Australien) hoffen. Beide befinden sich beim traditionsreichsten Golfturnier der Welt mit zwölf Schlägen unter Par jedoch in der Rolle des Außenseiters. Smith hatte nach zwei Runden noch geführt, er spielte auf dem Par-72-Kurs jedoch am Samstag eine 73. Hovland hat noch kein Top10-Ergebnis bei einem Major in der Statistik stehen.

Superstar Tiger Woods war abgeschlagen am Cut nach zwei Runden gescheitert. Der Amerikaner hatte sich am Freitag erneut unter Schmerzen über den Platz gequält, bei seinem umjubelten Empfang an Loch 18 hatte er Tränen in den Augen.

"Obwohl ich enttäuscht bin, nach Hause zu fahren, hatte ich eine unglaubliche Woche in St. Andrews, in der 150 Jahre Geschichte und das Spiel, das wir lieben, gefeiert wurden", schrieb er bei Twitter: "Ich möchte diesem Ort für all die Erinnerungen danken, die er mir geschenkt hat, und den Fans dafür, dass sie den Empfang auf der 18 zu dieser Liste hinzugefügt haben."

Aus Deutschland war kein Profi für das einzige Majorturnier außerhalb der Vereinigten Staaten qualifiziert. Titelverteidiger Collin Morikawa ( USA) scheiterte wie Woods am Cut.