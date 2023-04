London (SID) - Die DP World Tour hat den Rechtsstreit gegen zwölf Profis der umstrittenen Saudi-Tour LIV Golf gewonnen. Das Schiedsgericht Sports Resolutions UK teilte mit, dass die Spieler "schwerwiegende Verstöße gegen den Verhaltenskodex" begangen hätten, indem sie ohne Erlaubnis an LIV-Veranstaltungen in London und Portland teilnahmen.

Der Einspruch der Profis wurde abgelehnt, sie müssen eine Strafe in Höhe von 100.000 Pfund zahlen. Die Entscheidung wurde wenige Stunden vor dem Start des US Masters in Augusta/Georgia bekannt gegeben, bei dem das Zusammentreffen von PGA-Profis mit Spielern der finanzstarken LIV-Tour ebenfalls für Gesprächsstoff sorgt.

Die Spieler hatten im Vorjahr trotz abgelehnter Anträge durch die DP World Tour, früher European Tour, an der ersten Veranstaltung von LIV Golf teilgenommen. Gegen die im Anschluss verhängte Geldstrafe in Höhe von 100.000 Pfund und die Sperre für die Scottish Open gingen sie in Berufung.

Das Schiedsgericht entschied nun, die DP World Tour habe "völlig vernünftig gehandelt". Tour-Geschäftsführer Keith Pelley begrüßte die Entscheidung, "die unsere Regeln und unsere Fähigkeit, sie zu verwalten, bestätigt". Das Verfahren ist getrennt von dem Kartellverfahren, das in den USA zwischen dem LIV und der PGA geführt wird.

Mit hohen Summen lockte LIV Golf zahlreiche Profis wie Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau oder Cameron Smith. Die PGA Tour und die DP World Tour haben die LIV-Spieler von ihren Wettbewerben ausgeschlossen. An den vier Majors dürfen sie jedoch teilnehmen, sofern sie die Zulassungskriterien erfüllen.