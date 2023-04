Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer ( Mettmann) steht nach auskurierter Handgelenksverletzung vor seinem Comeback. Der zweimalige Major-Sieger wird in dieser Woche in Adelaide zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder abschlagen. Kaymer, der in der umstrittenen Serie LIV Golf startet, hatte sich eine Sehne im linken Handgelenk gerissen und musste operiert werden.

"Es gab Tränen, es gab traurige Momente. Das sind Dinge, die man nicht wirklich kontrollieren kann", sagte Kaymer nun. Graeme McDowell, ein ehemaliger Ryder-Cup-Teamkollege, der ebenfalls zu LIV wechselte, sagte, er sei beeindruckt von dem, was er während der Trainingsrunden im The Grange Golf Club in Adelaide von Kaymer gesehen habe.