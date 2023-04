Der englische Golf-Profi Matt Fitzpatrick hat sich den Titel beim PGA-Turnier in Hilton Head/South Carolina gesichert.

München (SID) - Der englische Golf-Profi Matt Fitzpatrick hat sich den Titel beim PGA-Turnier in Hilton Head/South Carolina gesichert. Der amtierende US-Open-Sieger setzte sich am Sonntag im Stechen gegen den amerikanischen Titelverteidiger Jordan Spieth durch und feierte seinen zweiten Titel auf der PGA Tour. Für den Par-71-Kurs hatten beide in vier Runden 267 Schläge gebraucht.

"Es ist schwer zu beschreiben. Besser wird's nicht", sagte Fitzpatrick, der als Kind viele Familien-Urlaube in Hilton Head verbracht hatte. "Als ich klein war habe ich immer davon geträumt, auf diesem Kurs zu spielen", fügte der 28-Jährige an.

Der einzige deutsche Teilnehmer Stephan Jäger ( München) hatte in Hilton Head den Cut verpasst.