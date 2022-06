Bei schwierigen Bedingungen haben Matt Fitzpatrick (England) und Will Zalatoris (USA) nach dem dritten Tag der US Open die Führung erobert.

Brookline (SID) - Bei schwierigen Bedingungen haben die Golfprofis Matt Fitzpatrick ( England) und Will Zalatoris (USA) nach dem dritten Tag der US Open in Brookline/Massachusetts die Führung erobert. Der 25-jährige Zalatoris lieferte auf dem Par-70-Kurs mit einer 67 die beste Runde des Tages und greift mit 206 Schlägen nach seinem ersten Major-Triumph. Gleiches gilt für Fitzpatrick, der am Samstag 68 Schläge benötigte.

"Der Wind war wirklich stark. Das hat es schwierig gemacht", sagte Fitzpatrick. Zalatoris erklärte angesichts der anspruchsvollen Bedingungen: "Dieser Platz ist ein Biest. Es war brutal."

Vor dem Finaltag hatten auch die Stars zu kämpfen. Titelverteidiger Jon Rahm ( Spanien) blieb einen Schlag über Par und geht mit 207 Schlägen insgesamt als erster Verfolger auf die Schlussrunde. Auch Branchenführer und US-Masters-Sieger Scottie Scheffler (USA/208) liegt nach einer 71 in Lauerstellung.

Der viermalige Major-Champion Rory McIlroy (Nordirland/209) benötigte zwar 73 Schläge, kann als geteilter Siebter die Führenden aber auch noch angreifen. Der ehemalige Champion Collin Morikawa (USA/212) rutschte indes vom Spitzenplatz auf den geteilten 17. Rang ab.

Nicht mehr dabei sind die beiden deutschen Starter. Yannick Paul ( Viernheim) war mit 150 Schlägen ebenso deutlich am Cut (143) gescheitert wie Marcel Schneider ( Pleidelsheim), der für die ersten beiden Runden sogar 157 Schläge benötigte. Das Duo war in guter Gesellschaft: Der sechsmalige Major-Gewinner Phil Mickelson (USA) schied mit 151 Schlägen ebenfalls vorzeitig aus.

Die US Open stehen ganz im Zeichen der gespaltenen Golfwelt. Nachdem die US-Spielervereinigung PGA in der vergangenen Woche ihre Drohung wahr gemacht hatte und zunächst 17 Teilnehmer der umstrittenen Saudi-Tour LIV von ihren Wettkämpfen ausgeschlossen hatte, sind die abtrünnigen Profis beim dritten Major des Jahres mit von der Partie.