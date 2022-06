Die australische Profigolferin Minjee Lee hat bei den US Open in Southern Pines/North Carolina ein Rekord-Preisgeld gewonnen.

Köln (SID) - Die australische Profigolferin Minjee Lee hat bei den US Open in Southern Pines/North Carolina ein Rekord-Preisgeld gewonnen. Die 26-Jährige erhielt für den zweiten Major-Sieg ihrer Karriere einen Siegerscheck in Höhe von erstmals 1,8 Millionen Dollar. Insgesamt war das Turnier mit zehn Millionen Dollar dotiert.

Die 26-Jährige aus Perth verteidigte auf der Schlussrunde ihre Führung vor Mina Harigae (USA), die mit vier Schlägen Rückstand ins Klubhaus kam. Caroline Masson ( Gladbeck) und Isabell Gabsa ( München) landeten auf dem geteilten 50. Rang. Sophia Popov aus St. Leon Rot, die 2020 die British Open gewonnen hatte, war bereits am Cut gescheitert.