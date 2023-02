Der Nordire Rory McIlroy hat zum dritten Mal in seiner Karriere das Turnier in Dubai gewonnen.

Dubai (SID) - Der Nordire Rory McIlroy hat zum dritten Mal in seiner Karriere das Turnier in Dubai gewonnen. Der Weltranglistenerste blieb bei dem mit neun Millionen Dollar dotierten Dubai Desert Classic mit insgesamt 269 Schlägen 19 unter Par und setzte sich damit vor Patrick Reed (USA/270) und dem Neuseeländer Lucas Herbert (272) durch, es war sein erster Turniersieg in dieser Saison.

Zwölf Schläge mehr als der viermalige Major-Sieger McIlroy benötigte der beste Deutsche in Dubai. Maximilian Kieffer ( Düsseldorf) landete auf dem geteilten 38. Platz. Yannick Paul ( Viernheim) kam nicht über Rang 70 hinaus, Nicolai von Dellingshausen ( Hubbelrath) und Marcel Schneider ( Pleidelsheim) teilten sich Platz 75. Hurly Long (St. Leon-Rot) und Alexander Knappe ( Paderborn) hatten den Cut verpasst.