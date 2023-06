Golfprofi Yannik Paul hat beim DP-World-Tour-Turnier in Stockholm ein Topergebnis fest im Visier.

Golfprofi Yannik Paul ( Viernheim) hat beim DP-World-Tour-Turnier in Stockholm ein Topergebnis fest im Visier. Der 29-Jährige, der nach der ersten Runde noch in Führung gelegen hatte, spielte am Samstag auf dem Par-72-Kurs eine 68 und liegt mit 15 Schlägen unter Par auf Rang zwei. Vor ihm liegt allein Dale Whitnell aus England, der vier Schläge besser ist.

Der gebürtige Frankfurter Paul hatte im Vorjahr bei der Mallorca Open seinen ersten Triumph auf der DP World Tour gefeiert.