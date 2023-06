Der Viernheimer Golfprofi Yannik Paul rangiert zur Halbzeit des DP-World-Turniers Scandinavian Mixed in Stockholm auf dem zweiten Platz.

Der Viernheimer Golfprofi Yannik Paul rangiert zur Halbzeit des DP-World-Turniers Scandinavian Mixed in Stockholm auf dem zweiten Platz. Der 29-Jährige, der nach der ersten Runde noch in Führung gelegen hatte, spielte am Freitag auf dem Par-72-Kurs eine 68 und liegt bei elf Schlägen unter Par. Überflügelt wurde Paul von Dale Whitnell aus England, der sich mit einer überragenden 61 auf den ersten Platz katapultierte.

Paul geht nun mit sechs Schlägen Rückstand auf den Engländer in Runde drei. Der gebürtige Frankfurter hatte im Vorjahr bei der Mallorca Open seinen ersten Triumph auf der DP World Tour gefeiert.