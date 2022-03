Die Players Championship der Golfer in Ponte Vedra/Florida bleibt von Wetterkapriolen überschattet und bringt die Veranstalter in Terminnot.

Miami (SID) - Die Players Championship der Golfer in Ponte Vedra/Florida bleibt von Wetterkapriolen überschattet und bringt die Veranstalter allmählich in Terminnot. Starkregen zwang die Starter am Freitag erneut zu einer Unterbrechung, 47 Spieler hatten zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ihre erste Runde beendet.

Zu ihnen gehörte der einzige deutsche Starter Stephan Jäger. Der Münchner lag nach zwölf Löchern beim mit 20 Millionen Dollar dotierten "fünften Major" bereits vier Schläge über Par.